Cyberpunk 2077 vanterà un level design superiore a The Witcher 3: Wild Hunt

Cyberpunk 2077 vanterà level design superiore a quello di The Witcher 3: Wild Hunt: lo hanno dichiarato gli sviluppatori nel corso di un podcast tedesco.

Oltre a parlare delle creature in stile RPG fantasy da combattere nel Cyberspazio, i componenti di CD Projekt RED hanno definito il level design così complesso e convincente da segnare una differenza simile a quella che c'è fra The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt.

Gli sviluppatori hanno inoltre parlato di come sarà possibile completare le missioni in tanti modi diversi, evitando il game over a patto che il nostro personaggio non venga ucciso.

Anche questo aspetto promette insomma di segnare una certa distanza rispetto all'esperienza di The Witcher 3: Wild Hunt, che in alcune quest risultava inevitabilmente ripetitivo: una leggerezza che il team polacco non vuole commettere di nuovo.

Come già riportato, Cyberpunk 2077 sarà protagonista di un Night City Wire posticipato per via dell'attuale situazione negli USA: si terrà il 25 giugno.