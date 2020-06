Bungie assume per il suo nuovo e grande gioco dopo Destiny 2

Bungie sta lavorando ad altri progetti oltre a Destiny 2 e probabilmente il terzo capitolo della serie, tra i quali almeno un grosso nuovo gioco inedito per il quale il team sta attualmente assumendo personale e su cui sembra puntare particolarmente.

Tra i progetti di Bungie c'è infatti una nuova proprietà intellettuale di grosso calibro che dovrebbe uscire entro il 2025 e forse a questo si riferiscono i nuovi annunci di lavoro. A gennaio scorso era emersa la possibilità che tale nuovo titolo potesse avere una caratterizzazione comica, una sorta di commedia e forse è proprio questo il nuovo gioco principale su cui il team si sta concentrando oltre a Destiny.

Dopo aver cercato un Incubation Art Director a febbraio, ora le ricerche si concentrano su un Incubation Investment Designer, che dovrebbe lavorare in coordinazione con i team dedicati al sandbox e alla divisione economy, in modo da organizzare un mondo di gioco complesso e stratificato.

Secondo varie supposizioni, supportate da indizi ancora molto vaghi, si può pensare che anche questo nuovo gioco sia un RPG a base di loot e scontri, considerando anche che tra gli impegni dello sviluppatore ci sarebbe anche la "progettazione, costruzione e sintonia di un'ampia varietà di occupazioni e sistemi di loot, qualcosa che rientri in un'economia complessa in grado di gestire il mondo di gioco al meglio.

Messa così, sembra trattarsi di un progetto in linea con lo stile di Destiny, idea rafforzata anche dalla presenza di armi e armature sempre in base ai riferimenti contenuti negli annunci di lavoro. Il tutto potrebbe associarsi al nuovo progetto definito al momento come Matter ma di cui non si sa ancora molto, al di là del fatto che dovrebbe contare sul supporto anche di NetEase. Nel frattempo, siamo in attesa della presentazione della nuova espansione di Destiny 2, fissata proprio per oggi, 9 giugno 2020, alle ore 18:00.