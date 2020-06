PS5, un design a due colori compare in un nuovo concept, in attesa della presentazione ufficiale

PS5 sta per essere finalmente svelata, ma anche a distanza di 48 ore dalla sua presentazione ufficiale continuano ad arrivare i concept design da parte di vari progettisti più o meno amatoriali, come questo interessante esempio che mostra la console caratterizzata da due colori.

Siamo probabilmente alle battute finali con i concept design, considerando che la presentazione di PS5 fissata per giovedì 11 giugno alle 22:00 dovrebbe finalmente anche mostrare la forma della console, rimasta un mistero finora, ma c'è ancora tempo per questo progetto, che si presenta particolarmente interessante.

Il design generale e i due colori riprendono un po' l'aspetto del DualSense, il nuovo controller di PS5, anche se il taglio obliquo e curvo sembra effettivamente piuttosto bizzarro per una console. Secondo questa idea, la console Sony dovrebbe essere caratterizzata da due diverse finiture della scocca, una liscia e l'altra completamente coperta dai simboli di PlayStation, suddivise da una linea curva dotata di Led blu, a riprendere proprio gli elementi caratterizzanti del DualSense.

A meno che i simboli non fungano appunto da griglia di areazione, come potrebbe sembrare vedendo il modello da distanza, anche in questo caso il concept non sembra prendere in considerazione un grande sistema di raffreddamento, che dovrebbe invece essere presente e avere grande importanza per il corretto funzionamento di un hardware particolarmente prestante e in grado di sprigionare un notevole calore.

In ogni caso, vi proponiamo qui sotto immagini e video di questo concept design, pubblicato dalla rivista olandese LetsGoDigital, sempre molto attiva in questo ambito come abbiamo visto anche un paio di mesi fa con il concept di Snoreyn.