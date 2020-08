God of War: Kratos torna in un cosplay tanto letale quanto sensuale

Come rendere l'estate del 2020 ancora più calda di quanto già non sia? Con un bel cosplay, è ovvio. Ma non uno di quelli "canonici", per essere più precisi. E proprio per essere precisissimi, tanto vale parlare chiaramente: si tratta di un cosplay dedicato a God of War, e ad un Kratos molto diverso da quello che ricordavate.

Una cosplayer senza nome (o per lo meno noi non la conosciamo, ma diteci pure di chi si tratta e lo specificheremo) ha deciso di impersonare Kratos nella sua versione femminile; uno sterminatore di dèi tanto letale quanto sensuale, insomma. La cura per i particolari è davvero notevole: si tratta del Kratos del God of War per PlayStation 4, come noterete dall'ascia e dal vestiario. Però ovviamente è avvenuto il cosiddetto "genderswap": da Kratos maschietto a Kratos femminuccia. Del resto chi l'ha detto che gli uomini possono realizzare solo cosplay maschili e le donne solo quelli femminili?

Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay dedicato al Kratos sensuale, e a God of War; nel frattempo mezzo mondo attende l'annuncio del sequel per PlayStation 5, che di sicuro ad un certo punto arriverà. Non dimenticate di insultar... di condividere con noi la vostra opinione nel campo riservato ai commenti.

Oh, forse lo sapete già, ma sulle nostre pagine troverete molti altri cosplay dedicati al mondo dei videogames; per esempio: