Need For Speed 2021: un video mostra il primo prototipo del gioco next-gen

Un video trapelato online e mostrato dallo YouTuber BlackPanthaa mostra per la prima volta Need For Speed 2021. Si tratta, in altre parole, del gioco presentato a giugno da EA e che arriverà sulle console next-gen e su PC non prima del prossimo anno. Il video, al momento, è ancora un prototipo, ma riesce già a mostrare lo stile e la struttura di questo atteso gioco.

A questo punto dello sviluppo, infatti, è disponibile solo una versione ancora molto arretrata del codice. Come si può vedere, oltre ad ambienti spogli e a un livello di dettaglio piuttosto basso, mancano del tutto diverse animazioni e alcuni oggetti sono coperti con dei placeholder.

D'altra parte manca ancora un anno prima della pubblicazione, senza considerare che la built in questione è di giugno ed è presa dalla versione PC del gioco e non da quella console. Però, da questi frangenti di gioco, si può cominciare a capire lo stile arcade del gameplay, oltre che la natura aperta dell'esperienza, fatta di salti, scorciatoie da trovare e derapate. Molto in stile Burnout, come era lecito aspettarsi da Criterion, lo studio che è tornato al timone del progetto.

Presumibilmente il gioco utilizzerà nuovamente il Frostbite Engine di DICE ed è previsto tra la fine del 2021 e il 2022.

Come vi sembra quello che avete visto?