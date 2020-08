Suicide Squad di RockSteady svelato ufficialmente durante il DC FanDome di agosto

È ufficiale: l'attesissimo Suicide Squad di RockSteady, l'ultima opera degli autori della serie Batman Arkham, è pronto per essere mostrato a tutto il mondo. Il gioco sarà presentato volta il 22 agosto 2020 durante il DC FanDome, un evento di Warner pensato per celebrare Batman, Superman e tutti gli altri eroi DC.

Attraverso un tweet, Rocksteady ha diffuso la notizia che in tanti stavano aspettando da troppo tempo. Lo studio che ha creato la serie Batman: Arkham è finalmente pronto a mostrare il suo prossimo progetto. Il gioco avrà come protagonista la Suicide Squad e nell'immergine di presentazione si vede Superman con un bersaglio sulla testa.

Sarà lui il "nemico" di questo nuovo videogames?

Il reveal sarà fatto durante il DC FanDome, un evento che dicevamo da tempo avrebbe avuto anche annunci dal mondo games. E questo era, sicuramente, il più atteso. Il 22 agosto avremo tutti i dettagli.

La Suicide Squad negli ultimi anni è famosa principalmente per l'omonimo adattamento cinematografico del 2016 e per lo spin-off con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn intitolato Birds of Prey.

Quali sono le vostre aspettative per questo progetto?