Valorant a due mesi dal lancio

Dalla recensione di Valorant sono ormai passati due mesi e in questo tempo Riot non sembra essere stata in grado di bilanciare ancora correttamente i suoi agenti. Viper rimane il personaggio meno utilizzato in assoluto in ambito competitivo (parliamo di circa lo 0,6% di pick rate) mentre, nonostante i nerf ripetuti, Sage e Raze continuano ad essere onnipresenti a quasi tutti i livelli. D'altra parte la possibilità di curare e rimettere in gioco un compagno caduto o avere razzi e bombe in quantità tali da poter fermare un intero team per diversi secondi sono utility difficilmente sostituibili, soprattutto quando gli altri agenti hanno invece un valore intercambiabile quando si parla di abilità per togliere visuale e collezionare informazioni. In questi mesi inoltre si è molto mormorato circa la gestione dei rank classificati, non esattamente trasparenti nell'assegnazione, e soprattutto nella sottrazione, dei punti alla fine di ogni match. Di cose da sistemare insomma ce ne erano diverse e ora che l'enorme patch dell'atto 2 è arrivata è giusto tornare a calcare i server di gioco per fare il punto della situazione. Come si è evoluto Valorant ?

È sempre un bello sparare

Il gunplay negli ultimi mesi è cambiato davvero pochissimo e quasi tutte le armi sparano e si utilizzano esattamente come al day one. C'è stata qualche modifica al Guardian, ma a farla da padrone restano comunque Phantom e Vandal, con l'Operator vera da punta di diamante quando il vostro portafogli esplode di crediti. Riot, come dicevamo in apertura, ha cercato di introdurre qualche modifica agli operatori meno utilizzati, ottenendo però scarsi risultati. A mischiare un po' le carte nei prossimi mesi allora potrebbe pensarci il nuovo innesto Killjoy, agente dal gran potenziale al momento non ancora del tutto espresso. Durante la presentazione di qualche settimana fa si pensava che Killjoy fosse davvero troppo potente, data la capacità di piazzare droni esplosivi, di rallentare e disarmare gli avversari grazie alla sua ultimate e di poter sfruttare sciami di droni per danneggiare gli altri agenti. Per fortuna le abilità non sono così devastanti e diverranno via via meno efficaci quando i giocatori inizieranno a saperci giocare contro e riusciranno a individuarle più velocemente. Diciamo che comunque la torretta è probabilmente uno dei diversivi migliori di tutto il gioco, visto che non può essere ignorata e che, grazie ai colpi traccianti indica la direzione del bersaglio permettendovi un fuoco incrociato, mentre l'abilità finale è capace da sola di poter far vincere un round se piazzata e fatta detonare al momento giusto. Difficile dire però al momento se Killjoy verrà utilizzata al posto di Cypher o Sova nei roster competitivi, con un ruolo che si presta maggiormente a fare da copertura al team invece di essere una prima linea o un raccoglitore di informazioni.

Per ottenere Killjoy tuttavia, dovrete come sempre ricorrere all'attivazione del suo contratto per un ammontare di punti esperienza non certamente leggero. Diciamo che in rapporto al tempo di gioco necessario per sbloccarlo, se siete proprio interessati al suo kit, un pensierino sui 1000 Valorant Point potreste pure farcelo, considerando che altrimenti il rischio è quello di ottenerlo tra un paio di settimane almeno. Il boost relativo ai punti esperienza delle missioni settimanali è infatti stato enormemente ridotto e ora ogni weekly completata (o perlomeno quelle presenti questa prima settimana) sono inchiodate a 5000 punti esperienza come ricompensa a fronte dei 15000 elargiti nel precedente atto. Inalterate invece le ricompense per le missioni giornaliere. A questo punto però, se i valori dei punti esperienza si manterranno su questo tenore dovrete fare bene i calcoli nel caso in cui voleste acquistare anche il nuovo Pass Battaglia dato che, inevitabilmente, dovrete dedicare molte più ore al gioco rispetto a prima per completare tutti e cinquanta i livelli presenti.