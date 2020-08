Destiny 2: Stagione degli Arrivi: trailer del Solstizio degli Eroi

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer per il Solstizio degli Eroi, un evento gratuito di Destiny 2: Stagione degli Arrivi che sarà online nei prossimi giorni. Il Solstizio degli Eroi è un evento gratuito per tutti i giocatori di Destiny 2 che durerà dall'11 agosto fino all'8 settembre.

Eva Levante fa nuovamente ritorno alla Torre per incoraggiare i Guardiani a radunarsi e festeggiare la resilienza dei primi difensori dell'umanità. Dopo il completamento dell'impresa di Eva, "Che il Solstizio cominci", i Guardiani sbloccheranno una traccia musicale gratuita del Solstizio degli Eroi, riscattabile accedendo alla sezione Ricompense del proprio account Bungie.

Con il Solstizio degli Eroi ritorna la Zona Eterea Europea (Z.E.E) con Alveare, Cabal e Caduti da affrontare. Una volta sconfitti i nemici, il forziere della zona fornirà una probabilità di ottenere pezzi di armatura del Solstizio degli Eroi.

Chi punta ad aumentare il proprio livello di Potere dovrebbe recuperare frammenti di chiave del Solstizio per sbloccare Pacchetti del Solstizio contenenti equipaggiamento potente e nuovi potenziamenti armatura. Il Solstizio degli Eroi porta anche due nuovi trionfi, che conteranno come progresso per gli attuali momenti di trionfo.

Inoltre, alla Torre, Tess Everis propone nuovi decori universali, insieme ad una nuova mossa finale, nuovi accessori ed emote. Questi decori universali daranno alle armature leggendarie l'aspetto di quelle Solstizio e includeranno un bagliore specifico di classe.

Destiny 2: Oltre la Luce può essere prenotato su Xbox One, PC via Steam, su Playstation 4 e su Stadia.

Destiny 2 sarà accessibile anche alle console di nuova generazione Playstation 5 e Xbox Series X. Per di più, l'acquisto di Destiny 2: Oltre la Luce su Xbox One sarà trasferibile gratuitamente su Xbox serie X tramite la funzionalità di Smart Delivery. Gli acquisti effettuati su Playstation 4 potranno essere aggiornati su Playstation 5 gratis. Ulteriori dettagli su Destiny 2 per le console di nuova generazione verranno annunciati nei prossimi mesi.