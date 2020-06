Destiny 2: upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X a chi acquista Oltre la Luce

Destiny 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X e questo era stato già confermato da Bungie nei giorni scorsi, ma quello che emerge come una interessante e piacevole novità è il fatto che l'upgrade sarà gratis per quanto riguarda le versioni specifiche sulle console next gen per chi possiede già il gioco nella generazione attuale, anche se sarà necessario aver acquistato il pacchetto Oltre la Luce.

Tra le varie informazioni rilasciate nella giornata di ieri, è emerso che Destiny 2 andrà a 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X, con il gioco disponibile al lancio delle nuove console, ma veniamo a sapere anche che il passaggio alla next gen sarà gratuito con l'acquisto di Oltre la Luce. Acquistando il pacchetto su Xbox One si otterrà dunque l'upgrade gratis alla versione Xbox Series X e la stessa cosa dovrebbe accadere anche dalla versione PS4 a quella PS5.

Sebbene su Xbox si tratti di una situazione in linea con il programma Smart Delivery già ben delineato da Microsoft, che riguarda anche diversi altri giochi third party oltre ai first party, come Cyberpunk 2077, per quanto riguarda il sistema su PS5 attendiamo ancora di ricevere informazioni precise da parte di Sony, che potrebbero arrivare con la presentazione di PS5 fissata per domani.

Il tutto supporta anche il trasferimento dei salvataggi e dei progressi dalle console di generazione attuale alle prossime con un sistema cross-platform, a quanto pare. Per il resto, abbiamo pubblicati ieri trailer e dettagli ufficiali da Bungie per Destiny 2: La Stagione degli Arrivi e per l'espansione Oltre la Luce.