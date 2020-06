Xbox Series X: ecco i giochi in smart delivery confermati finora

Vediamo quali sono i titoli che usufruiranno del servizio di smart delivery tra quelli presentati finora per Xbox Series X. Stiamo parlando della splendida iniziativa di Microsoft per cui acquistato il gioco lo si può utilizzare su tutte le piattaforme possedute, con il sistema che si occupa di scaricare la versione giusta.

In questo modo, ad esempio, sarà possibile acquistare Cyberpunk 2077 e giocarci su Xbox One al lancio, per poi averlo anche su Xbox Series X quando sarà disponibile, senza spendere un sesterzo in più. Del resto Microsoft ha ormai esplicitato che la sua strategia è incentrata sul giocatore più che sull'hardware, strategia di cui servizi simili sono solo l'ovvio corollario.

Ma ora bando alle cianc e leggiamo l'elenco (parziale) dei giochi in smart delivery per Xbox Series X: