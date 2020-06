Bundle for Racial Justice and Equality a 3 milioni di dollari, ora i giochi gratis sono più di mille

Il Bundle for Racial Justice and Equality di itch.io si è rivelato un grande successo. Le donazioni hanno quasi raggiunto i 3 milioni di dollari, mentre anche il numero di giochi gratis è lievitato, superando quota mille. I donatori sono, al momento di scrivere questa notizia, 267.007. Per la precisione, attualmente spendendo la risibile cifra di 5 dollari si ottengono 1.057 tra giochi, software e risorse varie.

Si tratta probabilmente del più grande affare che si sia mai visto in ambito videoludico. Del resto lo era già prima quando i giochi erano solo settecento circa, figurarsi ora. Da notare che chi ha donato in precedenza riceverà in automatico anche i nuovi giochi.

Come già riportato, tutti i fondi raccolti saranno divisi tra le associazioni NAACP Legal Defense and Educational Fund e Community Bail Fund. Da notare che tutti i giochi andranno scaricati da itch.io. Quindi non aspettatevi di ricevere chiavi per Steam.

Se vi interessa, questa è la pagina del Bundle for Racial Justice and Equality su itch.io