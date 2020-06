Bundle for Racial Justice and Equality, 742 giochi a 5$ che vanno in beneficenza

Su itch.io, in questo momento, c'è un'iniziativa davvero lodevole e irripetibile. Con un minimo di 5 dollari è possibile acquistare il Bundle for Racial Justice and Equality, una raccolta di oltre 740 giochi da scaricare direttamente dal sito. Il ricavato, oltretutto, andrà in beneficenza.

Al di là dell'imperdibile affare, ovvero oltre 3400 dollari di software acquistabile con un minimo di 5 dollari, il vero valore aggiunto di questa iniziativa è il poter aiutare la NAACP Legal Defense e l'Educational Fund and Community Bail Fund, due associazioni impegnate in modo diverso a combattere il razzismo e l'iniquità della società americana.

Il Bundle for Racial Justice and Equality è nato a supporto delle proteste che la violenta morte di George Floyd causata da un poliziotto ha scatenato e ha l'obiettivo di raccogliere un milione di dollari in beneficenza. A partecipare sono stati 560 Creators che hanno messo a disposizione oltre 740 giochi, per un valore di circa 3400 dollari. Tra questi giochi troviamo Night in the Wood, Oxenfree o Wheels of Aurelia, tanto per fare alcuni nomi. Ma, sinceramente, non è questo l'importante. Se non per sapere quali sviluppatori virtuosi hanno partecipato al bundle.

L'importante, infatti, è partecipare. Possibilmente con qualcosina di più della quota minima di 5 dollari. È possibile pagare attraverso PayPal o direttamente con la carta di credito. I giochi non sono attivabili su Steam, ma sono direttamente scaricabili attraverso il sito itch.io.

A questo indirizzo potrete partecipare all'iniziativa. Lo avete fatto?