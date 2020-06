Pokémon Spada e Scudo, il mistero di Ballino viene parzialmente svelato

Ballino è senza dubbio uno dei personaggi più misteriosi e inquietanti non solo di Pokémon Spada e Scudo, ma di tutta la serie di Game Freak. Il muscoloso giovanotto che ci insegue per tutta Galar mascherato da pokéball e ci regala cose (ricordiamoci che siamo dei ragazzini/ragazzine) è comparso nei capitoli per Nintendo Switch, ma nessuno ha mai raccontato chi o casa fosse. Il mistero, però, si sta lentamente dipanando: nell'ultimo episodio di Pokémon: Ali del crepuscolo, infatti, Ballino si vede brevemente senza maschera.

A rendere ancora più inquietante questo personaggio è sicuramente l'adattamento italiano: Ballino non è proprio il nome che dareste ai vostri figli. A meno di volergli rovinare la vita. Lui, oltretutto, ce ne mette del suo: va sempre in giro vestito con una polo rossa infilata nei pantaloncini corti. Senza considerare l'enorme pokeball che ha perennemente sulla testa. Non c'è da stupirsi, quindi, che su di lui siano nate le teorie più assurde, come il fatto che possa evolversi in Maga-Ballino o finire all'interno dei raid gigamax.

Comunque in Pokémon: Ali del crepuscolo, la bella serie animata dedicata a Galar, scopriamo che Ballino è un essere umano, anche piuttosto normale. In una scena, infatti, lo si vede sullo sfondo consumare il pasto in un ristorante, di spalle, con la maschera appoggiata di fronte a sé. Tutto quello che possiamo capire è che è di un biondo piuttosto comune. Un po' come Kenny di South Park.

Chissà se in futuro Game Freak svelerà altri segreti di questo personaggio, magari nelle prossime espansioni di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Avete letto la nostra anteprima del Pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo.