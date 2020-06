Europa Universalis IV: Emperor, il nuovo trailer è incentrato sulla religione

Europa Universalis IV: Emperor, la nuova espansione del quarto capitolo della serie di strategici di Paradox, presenta nel nuovo trailer tutte le novità che andranno a modificare la religione nel gioco.

La nuova espansione arriva su Steam martedì 9 giugno 2020 e aggiungerà tante novità per gestire il proprio impero. Europa Universalis IV: Emperor introduce nuove strade e possibilità per raggiungere il dominio mondiale all'inizio dell'era moderna. Riuscirete a far durare il vostro regno attraverso i secoli?

Emperor si concentra sul migliorare l'esperienza di gioco per le nazioni europee e aggiunge più profondità agli stati cattolici d'Europa. Come se questo non bastasse il Sacro Romano Impero sarà decisamente più energico e interattivo che in passato. Il nostro continente sarà attraversato da tante rivoluzioni, che si espanderanno a macchia d'olio. Tutti i regni che non vogliono essere travolti dalla smania del cambiamento sono chiamati a prendere provvedimenti per sopravvivere. Vecchie meccaniche di gioco sono state reinterpretate e nuove opzioni sono disponibili su una mappa del continente completamente ridisegnata.

Basta tutto questo per farvi tornare sul gioco? in questi giorni abbiamo provato il nuovo capitolo di un'altra grande serie di Paradox: avete letto il nostro provato di Crusader Kings 3?

L'espansione sarà disponibile a partire dal 9 giugno al costo di 19,99 euro. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli. Ricordiamo che il gioco non è disponibile in italiano.