Pokémon Spada e Scudo, Ballino potrebbe evolversi in Mega-Ballino!

In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Ballino, senza dubbio uno dei personaggi più strani ed inquietanti di tutto il gioco, potrebbe persino evolversi in Mega-Ballino!



La sconvolgente scoperta è fatta osservando l'immagine della maglietta che viene regalata a tutti coloro che partecipano alla competizione Doppia Battaglia. Sulla T-Shirt, infatti, compare il sorridente volto di Ballino. Solo che i colori sono diversi da quelli attesi: dalla maglietta sembra proprio che possa esistere un Mega-Ballino!



L'inquietante uomo con la testa a forma di Pokèball, oltre ad aver fatto una scappata all'interno di una mod in versione Dynamax, potrebbe anche evolvere e cambiare a seconda delle circostanze.



Questo strambo personaggio potrebbe, infatti, assumere un'altra caratteristica piuttosto inusuale: potrebbero esserci tante versioni di Ballino quante sono le Pokéball nel gioco. C'è l'Ultra-Ballino, il Premium-Ballino e il Cura-Ballino... siamo sicuri che Nintendo Italia non fosse al corrente di questa decisione quando ha scelto come tradurre nella nostra lingua Ball Guy.



Sareste contenti di vedere il mondo dei pokémon invaso da Ballini di ogni foggia e colore?