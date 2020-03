Scalebound, l'ex creative director si scaglia contro gli ex colleghi che scherzano sul gioco

L'ex creative director di Platinum Games JP Kellams si scaglia contro gli ex colleghi che scherzano sulla possibilità di riprendere in mano Scalebound ubriacandosi in diretta video.



Il suo messaggio è abbastanza lapidario: "abbiamo avuto la nostra chance. Abbiamo fallito. Loro sanno perché abbiamo fallito. Molte grandi persone se ne sono andate dopo che abbiamo fallito. Alcune perché abbiamo fallito. Sono triste che adesso sia diventato un meme ubriaco."



Kellams si riferisce ad un video postato da Platinum Games nel quale si vedono alcuni suoi ex colleghi brindare al successo su Kickstarter di The Wonderful 101.



Tra una risata e l'altra, inframmezzata da una bevuta, i quattro si interrompono per lasciar parlare Hideki Kamiya: "voglio fare Scalebound: mandate email a Microsoft" e giù nuove fragorose risate.



Un atteggiamento che in molti hanno visto come un'apertura alla possibile rinascita del progetto. Ma che evidentemente Kellams ha interpretato in maniera radicalmente differente.



Cosa sarà successo dietro le quinte di Scalebound?





We had our chance. We failed. They know why we failed. Lots of great people left after we failed. Some because we failed. I'm sad that it is now a drunken meme. https://t.co/xVWkTnzPC5 — JP Kellams (@synaesthesiajp) March 7, 2020