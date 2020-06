Marvel's Iron Man VR, un video dietro le quinte rivela la nascita del gioco

Marvel's Iron Man VR si avvicina alla data di uscita, fissata al 3 luglio, con un interessante dietro le quinte in cui gli sviluppatori parlano di come il progetto è nato e di quale approccio è stato utilizzato per l'occasione.

Come evidenziato nel video, il punto di forza di Marvel's Iron Man VR, che abbiamo provato con la demo qualche giorno fa, è quello di metterci virtualmente nell'armatura di Tony Stark e rendere in maniera plausibile questa sensazione.

Perciò gli autori di République hanno pensato prima di tutto di creare un sistema di volo immersivo e divertente, quindi di attingere alla lunga tradizione fumettistica del personaggio in caso di dubbi.

In Marvel's Iron Man VR ci troveremo ad affrontare uno dei nemici storici dell'eroe in armatura, il Fantasma, sebbene nella versione femminile che abbiamo conosciuto al cinema con Ant-Man and the Wasp.

Nel corso delle varie missioni il nostro compito sarà dunque quello di riprendere il controllo delle nostre attrezzature e fare in modo che i droni della Stark Industries non provochino troppi danni.