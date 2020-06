Alaloth: Champions of The Four Kingdoms sarà al PC Game Show 2020

Gamera Interactive ha annunciato che Alaloth: Champions of The Four Kingdoms sarà al PC Gaming Show 2020. L'annuncio non riporta in che forma sarà visibile, ma ne rivela soltanto la partecipazione. Di nostro immaginiamo che potremo vedere del nuovo gameplay. Per saperlo non ci resta che collegarci con la manifestazione sabato 13 giugno 2020 alle ore 20:00.

Per chi non lo conoscesse, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è un gioco di ruolo sviluppato in Italia, di cui si spera venga annunciata la data d'uscita durante l'evento. In una nostra vecchia anteprima, Vincenzo Lettera ebbe modo di scrivere di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms:

Manca ancora qualche mese all'uscita di Alaloth, ma l'action RPG di Gamera Interactive sembra un gioco in piena maturazione. Il sistema di combattimento va ancora affinato e le animazioni verranno rese più fluide e brutali, eppure già adesso appare divertente e impegnativo, con la possibilità di lanciare incantesimi o coltelli dalla distanza, spingere il nemico con un calcio, difendersi o eseguire combo di attacchi leggeri e pesanti. Ci si può perdere negli alberi delle abilità per personalizzare la classe e le caratteristiche del proprio Campione, evocare creature in combattimento o finire l'avversario con una spettacolare esecuzione. Visivamente gli manca ancora una marcia in più, un pizzico di carattere, e lo stile resta a oggi l'elemento meno riuscito di una produzione comunque molto intrigante. Speriamo ci sia tempo per smussare le parti più spigolose del gioco, ma per il momento non possiamo fare altro che attendere, curiosi di scoprire cosa ci riserverà. Esattamente come quel cavaliere all'entrata del dungeon.