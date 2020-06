Persona 3 e 4 Golden in arrivo su Steam, praticamente quasi confermati

Persona 3 e Persona 4 Golden sono stati avvistati su Steam, mentre alcuni insider hanno riportato la notizia dell'imminente annuncio della versione PC da parte di Atlus. La prima a riportare l'informazione è stata l'insider Sabi, solitamente molto affidabile, che ha parlato di una sua fonte che gli avrebbe spifferato l'esistenza di entrambe le conversioni. Sabi ha confermato che Persona 4 sarà il Golden, mentre non sa quale versione di Persona 3 sarà pubblicata.

Nel frattempo Pixelbuster ha individuato Persona 4 Golden nel database di Steam. Il suo tweet è stato ripreso dall'insider Nibel, quindi commentato da Daniel Ahmad, conosciuto come ZhugeEx, che ha parlato di annuncio e lancio contemporanei.

L'indiscrezione aumenta enormemente l'attesa per il PC Gaming Show 2020 di sabato, in cui sarà presente proprio Atlus con degli annunci a sorpresa. Ora sappiamo di cosa si tratta. Probabilmente, nel caso in cui Persona 3 e 4 abbiano successo, in futuro arriverà anche il 5. Incrociamo le dita.

Persona 3 will be as well. No clue what iteration unless it is a new one. Friend was not given the files for this, just told of it happening.