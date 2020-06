God of War 2: Sony Santa Monica sarà all'evento di presentazione di PS5

Sony Santa Monica sarà all'evento di presentazione di PS5. Molti ritengono che potrebbe presentare God of War 2 (o come si chiamerà), il seguito dell'acclamatissima esclusiva per PS4. La conferma è arrivata da Jeet Shroff, il direttore del gameplay di God of War, che nel suo messaggio su Twitter non ha dato nessuna indicazione di cosa potrebbe essere presentato:

"Unitevi a noi per scoprire i dettagli su cosa ha in serbo il futuro! #gamedev #playstation". Shroff ha anche ritwittato l'annuncio di Sony con la nuova data dell'evento. Come si è arrivati a God of War 2?

I motivi sono diversi. Il principale è che il primo è stato un successo e, quindi, è naturale che ne venga fatto un seguito. Il secondo è che in passato Cory Barlog, il game director del gioco, aveva già accennato alla lavorazione di God of War 2, che quindi può essere data per assodata. Il terzo è che probabilmente Sony vuole mostrare il meglio di ciò che è in produzione per PS5, sfoggiando i suoi brand più forti durante l'evento di presentazione, quindi Kratos non può proprio mancare.

Naturalmente c'è anche la possibilità che quella di Shroff sia un semplice messaggio di supporto, ma sinceramente preferiamo credere di poter vedere qualcosa, anche solo un teaser trailer.