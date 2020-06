PS5, Sony ha annunciato la nuova data ufficiale in cui mostrerà la console

Sony ha annunciato la nuova data ufficiale in cui si terrà la presentazione di PS5: l'11 giugno 2020 alle 22:00 (ora italiana). L'annuncio è arrivato tramite delle pubblicità apparse su Twitch in tutte le lingue.

Naturalmente sempre che nel frattempo non arrivino gli alieni a conquistare il pianeta Terra o un meteorite cada proprio sopra ai server che ospitano il video. Noi scherziamo, ma con le sfortune che stanno capitando quest'anno potrebbe succedere davvero di tutto, quindi siate pronti al peggio.

Come saprete, PS5 avrebbe dovuto essere presentata il 4 giugno 2020, ma le rivolte negli Stati Uniti dovute all'omicidio del nero americano George Floyd hanno reso sconsigliabile tenere grossi eventi in questi giorni. Così Sony ha deciso di posticipare la data, spostandola in avanti, fortunatamente non di molto.

In realtà voci vogliono che la presentazione della console fosse pianificata per i primi mesi del 2020, ma naturalmente non si è potuta svolgere a causa della pandemia di COVID-19, che ha reso impossibile organizzare grandi eventi, anche in luoghi privati. Ora finalmente ci dovremmo essere e si spera che non ci siano più intoppi a separarci dalle console di nuova generazione, che rimangono entrambe confermate in uscita per la fine del 2020.

Durante l'evento di presentazione di PS5 dovrebbe essere mostrata la console nel suo design definitivo, con i primi giochi first party e third party in uscita o in avanzato stato di produzione. Tra i più vociferati spiccano Horizon Zero Dawn 2 e l'edizione rimasterizzata di Demon's Souls, ma si parla anche di Final Fantasy 16 e del Call of Duty del 2020.

Ovviamente noi di multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta, commentando tutti gli annunci in tempo reale. Rimanete sintonizzati per tutte le informazioni sul nostro calendario di copertura dell'evento.