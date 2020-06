Paper Beast arriva anche su PC in estate, non più esclusiva PS4

Plug In Digital e Pixel Reef hanno annunciato l'arrivo su PC di Paper Beast, l'ultima fatica del genio Eric Chahi. Il periodo d'uscita dovrebbe essere questa estate, anche se non è stata fornita una data precisa.

Inoltre, Paper Beast non è un più un titolo esclusivo per PS4 con PSVR, come si era ritenuto fino a oggi. Comunque sia, anche su PC per giocare sarà richiesto un visore VR: HTC Vive, Oculus Rift, o Valve Index.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Paper Beast in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

Paper Beast è pura sperimentazione, nel bene e nel male. Immaginiamo che questo gioco sia il frutto di un primo contatto fra Eric Chahi e la realtà virtuale: le straordinarie capacità del game designer francese gli hanno subito consentito di confezionare un impianto originale e affascinante, applicato a un mondo dei suoi, suggestivo e senz'altro capace di emozionare in alcuni momenti. Tuttavia l'esperienza mantiene un basso profilo per tutta la sua durata, e così gli acuti fanno riflettere su cosa questo progetto sarebbe potuto essere con maggiori risorse e qualche attenzione in più al gameplay, che paga dazio per via delle poche opzioni e dell'eccessiva macchinosità dei controlli.