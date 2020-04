Paper Beast, la recensione

Scrivere la recensione di Paper Beast senza spendere qualche parola sul suo autore, Eric Chahi, non avrebbe molto senso. Parliamo infatti di un game designer leggendario, a cui dobbiamo classici come Another World e Heart of Darkness: una persona in grado di percepire i confini del medium e valicarli grazie a una serie di idee innovative che hanno senz'altro contribuito a innalzare gli standard qualitativi dell'intera industria, specie per quanto concerne la narrazione visiva.

Paper Beast è la sua ultima creatura, letteralmente: un gioco per PlayStation VR in cui ritroviamo senz'altro la voglia di sperimentare di Chahi, che ci racconta una storia a tratti molto emozionante utilizzando strumenti inediti. Non c'è praticamente interfaccia, i controlli via DualShock o Move sono essenziali e la suddivisione fra gli stage avviene nel semplice passaggio da una zona all'altra del peculiare mondo in cui veniamo proiettati, dopo un originale intermezzo musicale firmato dalla band giapponese TsuShiMaMiRe.