Resident Evil 3, i commenti dei lettori

In questo contesto, c'è chi come V_JOLT_ guarda già al futuro, ma o fa con preoccupazione. "Come avevo previsto", scrive il nostro utente a proposito delle critiche al gioco. "Se questo dovesse vendere bene aspettiamoci un RE8 ai livelli del 5 e del 6.... ovvero la solita sbobba lineare banale e senza mordente. Se siete fan di RE, mollatelo sullo scaffale.... che magari gli arriva il messaggio" aggiunge poi. "I titoli single player hanno oggi un enorme vantaggio in termini economici, li puoi giocare quando vuoi senza perdere nulla (quelli online perdono giocatori o resti indietro) anzi magari anche aggiustati dalle patch dopo un mese o due a prezzi dimezzati o più". È questo il pensiero di Gandyno, il quale consiglia sostanzialmente di giocare "a uno dei millemila titoli che avete in backlog e tra un mese prendere questo a 30 euro".

Anche Madara95Uchiha sembra convinto della cosa: "Classico gioco tutta grafica e cutscene. Giochi del genere, per me, non vanno pagati più di 20€". Dal canto suo ChrisWhite ritiene che "a 70 euro avrei visto molto meglio un remake di code Veronica che è più lungo e meglio fatto di suo". Per molti lettori, infatti, uno dei problemi del titolo è la longevità, che in effetti sarebbe limitata a sole 5-6 ore di gioco, soprattutto se paragonato al prezzo che si deve pagare per averlo. Un costo evidentemente ritenuto eccessivo, tant'è che anche Darok scrive che "il gioco è stato sviluppato in parallelo col 2,inizialmente erano previsti in un unica raccolta e in questo modo 70 euro li meritava pure, hanno voluto puntare ai money e questo è tutto".

Come il rigore di Baggio nel ‘94

Ci sono poi utenti come prenth che non si capacitano delle critiche comunque "morbide" nei confronti di Capcom e di Resident Evil 3: "no vabè 5h di gioco ha del clamoroso, non lo sapevo. Shitstorm storiche su No Man's Sky per le feature mancanti...ci si dovrebbe aspettare lo stesso per una durata simile. Ma non ci saranno. Vai a capire perché". "Dopo aver giocato ed apprezzato tantissimo RE2 davo per scontato che anche questo terzo capitolo sarebbe stato quantomeno all'altezza del predecessore. Mi sarei immagginato che, avendo una sola campagna e non 2 come il secondo (cosa che ovviamente mina la longevità del titolo) avrebbero reso piu esplorabile Raccon city ma, a quanto pare, hanno addirittura ridotto lo scenario esplorabile. Mha", è il giudizio di ninetyxgreen.

< Per qualcuno, poi, la delusione è stata tanta al punto da rievocargli ricordi ancora più brutti: "Sentir dire che Resident Evil ha questi difetti è stato come rivedere Baggio che sbaglia il rigore nel 94, un colpo al cuore", scrive infatti LucasMckenzie84citando il penalty decisivo della finale mondiale contro il Brasile, che il Divin Codino calciò purtroppo in tribuna. Ma c'è ovviamente anche chi non è d'accordo con certe critiche e valutazioni su longevità e voto. Polemico in tal senso TwinsUltra64, che si domanda: "Ma se i Resident Evil non durano nemmeno 6 ore, come fate a stroncare questo titolo perchè "la durata della storia è insufficiente" avvolte mi chiedo se conoscete certi giochi prima di cimentarvi alle recensioni. Final Fantasy VII vera stroncato perchè dura tanto? Poi ci sono certi Call of Duty che durano 5 ore e vede voti altissimi".

"Dalle premesse dell'articolo mi aspettavo un disastro, poi leggo, arrivo al voto e... 7,5. Allora non è così male. Riusciremo mai a ridare il giusto valore ai voti? 7,5 a me sembra un buon voto non un disastro", dice Turkol, che non capisce il senso delle polemiche. Gli risponde RATTO NERO, cattivo e dispettoso!, che scrive:"A me non sembra che la recensione lo definisca un disastro, la delusione arriva dal passo indietro che è stato fatto, 7,5 è un buon voto ma ben lontano dal 9 del precedente remake". Anche aphelion71 appare perplesso:"Io seguo anche altri siti importanti, e non l'hanno stroncato in questo modo, anzi ho visto molti 8,5. Boh!". Infine c'è chi non poteva non tirare in ballo il voto, croce e delizia di ogni recensione. "E a resident evil 6 date 8, la coerenza buttiamola nel cesso", scrive napcoskun, seguito a ruota, tra gli altri, da Arret col suo "BWUHAUHAUh Metro exodus gli avete dato 8 ! e a questa monnezza 7.5 ma rendetevi conto".