Epic Games, perché il suo contratto di publishing è il migliore dell'industria dei videogiochi

Per capire come mai quella di Epic Games sia l'offerta di publishing migliore tra le molte che girano nell' industria dei videogiochi , abbiamo chiesto ad alcuni sviluppatori come funzionano le cose. Purtroppo, avendo la maggior parte dei contratti degli stretti vincoli di riservatezza, non possiamo portare casi specifici. Comunque sia siamo riusciti a ricavare degli schemi generali che possono tornare utili a onore di confronto.



Come si può notare, l'offerta standard è problematica non solo per via minori profitti che spettano agli sviluppatori, ma anche per la perdita della proprietà intellettuale, che dà al publisher il potere di affidarla a un altro studio per un eventuale seguito o per spin-off che possono essere realizzati senza neanche l'autorizzazione degli autori originali.

Un altro tipo di offerta, comune soprattutto tra i produttori hardware e i second party, prevede che il guadagno dello studio sia incluso già nel finanziamento del progetto. Stando alle nostre fonti si tratta ad esempio di un tipo di contratto scelto da Sony per alcune esclusive PS4, ma è anche molto diffuso per i port affidati a studi esterni: