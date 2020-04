Dragon Ball Super omaggia One Piece in questo video: ricordate la scena?

Ricordate di quella volta in cui Dragon Ball Super, celebre opera manga e anime di Akira Toriyama, omaggiò One Piece, altra pietra miliare del genere shonen targata Eiichiro Oda? Certo, le occasioni non sono mancate, ma questa in particolare è recente e davvero simpatica.

Accadde qualche anno fa, nel film di Dragon Ball Super noto come La Resurrezione di F (il film in cui Freezer tornò trasformandosi in un Oscar, per intenderci). Bene, c'è una scena in cui Crilin riceve una telefonata e... avete prestato attenzione a quella suoneria dello smartphone? Ebbene sì, è We Are, la sigla della prima serie anime giapponese di One Piece!

Ecco il video, che potrebbe chiaramente farvi tornare alla memoria quei momenti. Non è detto che tutti a suo tempo abbiano colto la simpatica citazione. Il più recente dei film di Dragon Ball Super è invece Dragon Ball Super: Broly, altrettanto importante nell'universo narrativo di Toriyama.

that moment when u notice Krillin got the One Piece ringtone 😳 pic.twitter.com/8iSA36KGlI — Nojiko ノジコ (@baby5donquixote) 30 marzo 2020