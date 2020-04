PS4 su PC, Spine e un nuovo emulatore che consente di avviare alcuni giochi

Spine è un nuovo emulatore di PS4 per PC che consente di avviare alcuni giochi della console di Sony. Da notare che gira solo su Linux e ne è stata rilasciata pubblicamente soltanto una demo, quindi è ancora agli inizi e tutto in divenire.

Stando al suo creatore, i giochi avviabili sono 20-50. Il numero è così vago perché alcuni vengono semplicemente lanciati, ma non consentono di giocare, mentre altri partono ma sono pieni di glitch grafici e sono sostanzialmente ingiocabili. Da notare anche che la maggior parte dei titoli emulati è indie, quindi non aspettatevi di giocare presto con God of War o Marvel's Spider-Man emulati su PC.

Ciò nondimeno è interessante vedere come l'emulazione di PS4 stia facendo passi da gigante. Come conseguimento tecnico è davvero interessante. Certo, emulare le console moderne porta ad affrontare dei problemi irrisolvibili rispetto alle console del passato, come l'impossibilità di aggiornare i giochi, ma non è questo il punto dell'emulazione, che da molti viene purtroppo intesa come una mera forma di pirateria.