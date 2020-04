Animal Crossing: New Horizons, Ovidio il Coniglio terrorizza il web: gli scherzi più divertenti

Negli scorsi giorni Ovidio il Coniglio è arrivato su Animal Crossing: New Horizons: è il simpatico NPC dell'evento dedicato a Pasqua 2020. Permetterà ai giocatori di ottenere nuovi oggetti della serie uovo, e tornerà più avanti. Ma la sua prima comparsa invece di allietare le partite dei giocatori pare averli terrorizzati!

Ovidio è praticamente diventato il tormentone del momento, sia sul web che nella community di Animal Crossing: New Horizons. Ma per quale motivo spaventa così tanto gli utenti? Il fatto è che il costume è davvero molto inquietante, e di certo non aiutano atteggiamenti e frasi pronunciati da Ovidio. Per esempio dice di non ficcanasare troppo con il suo costume, perché quello è semplicemente un vestito: ma allora chi si nasconde al suo interno? E poi perché continua a saltellare in giro in modo così strano?

Se avete letto il libro La notte eterna del coniglio (o avete visto il film tratto dallo stesso) difficilmente ora riuscite a giocare serenamente ad Animal Crossing: New Horizons. Soltanto le tantissime tarantole dell'isola segreta di Animal Crossing: New Horizons riescono probabilmente a provocare tanta tensione.

E qui sono cominciati gli scherzi più divertenti della community. C'è chi ha intrappolato Ovidio, che ha finto di scappare da lui per tutto il tempo, chi ha realizzato dei meme davvero simpatici, e molto altro ancora. L'immagine qui di seguito riportata suggerisce che ci sia il coniglio dietro il naufragio di Gulliver!