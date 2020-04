The Witcher 3 per Nintendo Switch, Saber Interactive spiega come ha realizzato il port

Saber Interactive ha pubblicato un video per la GTC 2020 in cui viene spiegato l'immenso lavoro fatto per realizzare il port di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch.

Che si sia trattato di un lavoro per molti versi miracoloso non ci sono dubbi, dato che in pochi credevano che fosse possibile ridurre un gioco così complesso come The Witcher 3 per la console ibrida di Nintendo. Invece il motore grafico di CD Project Red si è rivelato più scalabile di quanto si potesse immaginare.

A parlarci dell'impresa ci pensa Roman Lebedev di Saber Interactive, che non lesina dettagli sul lavoro svolto dal suo studio, di cui può andare fiero. Come capirete da soli, si tratta di un intervento dedicato in particolare ai professionisti del settore, ma he potrà interessare anche quelli che semplicemente vogliano capire come funziona lo sviluppo dei videogiochi.

Per il resto vi ricordiamo che The Witcher 3 è disponibile anche per PC, PS4 e Xbox One.

