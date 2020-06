Horizon Zero Dawn 2 sarà presentato insieme a PS5? Dei tweet lo hanno suggerito, ma sono stati rimossi

Horizon Zero Dawn 2 potrebbe essere annunciato giovedì, durante la presentazione di PS5. Lo si è dedotto leggendo alcuni tweet di membri di Guerrilla, ora rimossi, che hanno invitato i videogiocatori a presenziare.

Il primo tweet è del Senior Quest Designer di Guerrilla Blake Rebouche, che riprendendo l'annuncio di Sony ha commentato: "Unitevi a noi". Nel frattempo il Lead Animator Richard Oud ha fatto lo stesso, solo dicendo ai fan di segnarsi la data sul calendario. L'unico tweet salvatosi dalla cancellazione è quello dell'account ufficiale di Horizon Zero Dawn, che ha ripreso l'annuncio del 4 giugno aggiungendo delle emoji sospette (delle faccine con la mano sulla bocca).

Considerando che l'evento si focalizzerà su PS5 e sui giochi first party (anche se non dovrebbero mancare dei third party), non stupirebbe nessuno vedere Guerrilla presentare il seguito del suo titolo di maggior successo di sempre, nonché tra i tecnicamente più avanzati della generazione attuale.

Del resto Horizon Zero Dawn è uscito a inizio 2017, quindi Guerrilla ha avuto molto tempo per preparare il seguito, che potrebbe addirittura essere uno dei giochi di lancio di PS5. Naturalmente non possiamo dare per sicura la presentazione di Horizon Zero Dawn 2, ma gli indizi ci sono, quindi si può comunque sperare.