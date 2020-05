PS5, la presentazione ufficiale annunciata da Sony, ecco quando si terrà

PS5 verrà presentata il 4 giugno: arriva infine l'annuncio sulla presentazione ufficiale della next gen da parte di Sony, che arriva attraverso una comunicazione sul blog ufficiale di PlayStation in seguito a tutte le voci di corridoio emerse in questi giorni: si terrà il 4 giugno alle ore 22:00 italiane.

Viene dunque smentita la voce sulla presentazione fissata per il 3 giugno e torna invece in auge il famoso 4 giugno che era stato propugnato per giorni da Jeff Grubb, che evidentemente ci aveva visto lungo: PS5 verrà presentata il 4 giugno 2020 alle ore 1:00 pm orario PDT, che corrispondono alle 22:00 in Italia.

Ovviamente, seguiremo l'evento in diretta qui su Multiplayer.it con una Live dedicata, traducendo e commentando quanto presentato nel corso del keynote ufficiale Sony che dovrebbe finalmente fugare ogni dubbio e chiarire tutti gli aspetti riguardanti PS5.

"Con ogni generazione di console, dalla prima PlayStation a PlayStation 4, puntiamo sempre più in alto e continuiamo a superare i nostri limiti per sperimentare e offrire esperienze migliori a tutta la nostra community. Questa è la mission del marchio PlayStation da oltre 25 anni. Una mission di cui ho fatto parte quasi fin dall'inizio", si legge nel post ufficiale di Jim Ryan, CEO di Sony Interactive, sul blog.

Abbiamo condiviso specifiche tecniche e ti abbiamo mostrato il nuovo controller wireless DualSense. Ma che lancio sarebbe senza qualche gioco?

Per questo motivo, sono felice di annunciarti che presto potrai dare una sbirciatina in anteprima ai titoli che giocherai dopo il lancio di PlayStation 5, durante le vacanze. I giochi in arrivo su PS5 rappresentano il meglio del settore, realizzato da studi innovativi di tutto il mondo. Tutti gli studi, dai più grandi ai più piccoli, dai quelli nuovi a quelli consolidati, hanno dato il massimo per sviluppare titoli in grado di sfruttare tutto il potenziale dell'hardware.

Questa presentazione digitale dura poco più di un'ora e, per la prima volta, potremo vivere il divertimento tutti insieme, in modo virtuale. La mancanza di eventi fisici ci ha offerto una straordinaria opportunità per pensare in modo diverso e portarti in questo viaggio con noi, più vicino che mai. L'iniziativa fa parte della nostra serie di aggiornamenti su PS5 e, puoi starne certo, dopo la presentazione della prossima settimana avremo tanto altro ancora da condividere con te.

Da notare, dunque, che la presentazione di PS5 durerà poco più di un'ora secondo quanto confermato da Sony e che presenterà diversi giochi, elemento che sembra centrale per l'evento in questione. Sembra inoltre trattarsi di produzioni di vario tipo, da first party a third party, da tripla A a giochi indie, a giudicare da quanto riferito con "Tutti gli studi, dai più grandi ai più piccoli, dai quelli nuovi a quelli consolidati". Ci sarà insomma una buona quantità e varietà di giochi da vedere il 4 giugno e ovviamente saremo presenti per vivere con voi questo primo contatto con PS5.

L'immagine a corredo dell'annuncio, riportata qui sotto, sembra peraltro mostrare un controller DualSense nero, a meno che non si tratti di uno strano effetto della foto, dunque si prospettano sorprese anche in questo senso. Proprio oggi sono emersi alcuni dettagli interessanti sulla compatibilità con PS4, attraverso una nuova certificazione ufficiale Sony, per il resto attendiamo dunque il 4 giugno per conoscere tutti i dettagli.