GOG, saldi estivi in corso con migliaia di sconti fino al 95%

Su GOG sono in corso i saldi estivi, che si presentano decisamente ricchi con oltre 3000 giochi negli sconti che arrivano fino al 95%, spaziando dai numerosi titoli classici presenti in catalogo ai giochi più nuovi.

Trovate tutto già nella homepage di GOG.com, che alterna vari titoli in prima linea in modo da dare spazio alla maggiore quantità di giochi possibile, ma per avere un'idea più approfondita dei salti in corso c'è un po' da navigare nei meandri del sito, perché si tratta di migliaia di titoli.

I saldi estivi di GOG sono in corso dal 25 maggio fino al 15 giugno 2020, dunque c'è ancora un po' di tempo per poterli sfruttare. Tra i titoli in evidenza segnaliamo la presenza di XCOM 2 al prezzo di 12,59 euro, Metro Exodus: Gold Edition a 29,19 euro, Divinity: Original Sin 2 a 22,49 euro, Disco Elysium a 29,99 euro e anche un grande quantità di titoli appartenenti al catalogo classico di GOG.

Tra questi, particolarmente interessanti risultano Blade Runner, tornato di recente sul mercato in forma compatibile con Windows 10, a 7,39 euro, System Shock 2 a 3,19 euro, Diablo + Hellfire a 7,79 euro e tanti altri.

Dirigetevi dunque senza indugio su GOG.com per fare incetta di download, inoltre ricordiamo che i giochi acquistati sul digital delivery in questione non hanno DRM.