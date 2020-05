Bandai Namco ha cancellato il supporto ufficiale dei Tekken, Soulcalibur e Dragon Ball FighterZ World Tour Tournaments a causa del COVID 19

Bandai Namco ha annunciato la cencellazione del supporto ufficiale dei Tekken, Soulcalibur e Dragon Ball FighterZ World Tour Tournaments, a causa delle preoccupazioni relative alla pandemia di COVID-19 che sta piagando il mondo. Quindi nel 2020 niente tornei di picchiaduro

Nel frattempo il publisher sta lavorando per organizzare delle competizioni online sostitutive, in modo da non tenere attive le community per troppo tempo. Leggiamo il comunicato ufficiale con altri dettagli:

Per essere assolutamente certi di garantire la salute e la massima sicurezza del personale e di tutti i partecipanti ai tornei, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ha preso la difficile decisione di annullare il proprio supporto ufficiale a tutti i tornei fisici mondiali restanti nella stagione 2020 per i World Tour di TEKKEN, SOULCALIBUR e DRAGON BALL FighterZ. Anche se per il 2020 il supporto ufficiale di BANDAI NAMCO Entertainment a tali eventi è stato annullato, stiamo lavorando per organizzare una serie di competizioni online per la restante parte dell'anno, di cui presto sveleremo maggiori dettagli.

Ricordiamo che, anche se il supporto ufficiale di BANDAI NAMCO Entertainment agli eventi fisici del 2020 è stato annullato, gli organizzatori dei singoli tornei potrebbero comunque scegliere di organizzare degli eventi. Invitiamo i concorrenti e i fan a consultare i siti web dei singoli eventi per trovare maggiori informazioni al riguardo e valutare in base al proprio giudizio l'eventuale partecipazione agli stessi.

Vogliamo ringraziare tutti i nostri concorrenti e fan per la loro comprensione e non vediamo l'ora di ripartire con gli eventi fisici non appena le condizioni ce lo consentiranno.

"Stay safe, stay healthy, stay connected"