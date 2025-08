Cat Quest 3 costa pochissimo su Instant Gaming: divertente, intenso, veloce e da non perdere

Se volete giocare su PC e risparmiare al massimo, allora una delle scelte migliori è sempre Instant Gaming, che permette di ottenere ad esempio una copia di Cat Quest 3 a soli 3,17€ invece di 20€ per la versione PC Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA , mentre una volta raggiunta la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso perché l'IVA non viene mostrata fino a quando non raggiungete la pagina di pagamento.

Che gioco è Cat Quest 3

Cat Quest 3 è un gioco d'azione per una o due persone nel quale vestiamo i panni di un gatto pirata che, insieme a uno spiritello, deve esplorare un arcipelago dominato da varie gang marittime. Possiamo personalizzare l'aspetto del gatto, così come decidere i suoi equipaggiamenti e le armi che vogliamo utilizzare, trasformandolo in un guerriero armato di spada e pistola, oppure un vero mago che attacca con gli elementi.

Possiamo anche esplorare con la nostra nave e usarla per combattere contro le flotte nemiche, nel mentre avanziamo in una storia a base di artefatti magici e simpatici personaggi colorati. Sebbene sia numerato come terzo capitolo e sebbene ci sia un collegamento di fondo con gli altri giochi della serie, è una storia perlopiù indipendente e potete quindi giocare a Cat Quest 3 senza aver provato i precedenti. Si tratta di un gioco veloce, in una mappa aperta con missioni secondarie e segreti da scoprire ma estremamente denso e che non ci fa mai perdere tempo. Lo abbiamo apprezzato, come vi spieghiamo nella nostra recensione di Cat Quest 3.