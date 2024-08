Cat Quest 3, la recensione di un'avventura gattastica che fa divertire e sorridere

The Gentlebros tornano in campo in questo agosto con un nuovo capitolo delle loro avventure feline: parliamo ovviamente di Cat Quest 3, che per l'occasione abbandona le ambientazioni medievali a favore di una incursione marinaresca nei Gattaraibi. Il gioco è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Per sapere cosa ne pensiamo, continuate a leggere la nostra recensione di Cat Quest 3.

Da soli o in compagnia in Cat Quest 3 Questa nuova avventura ci propone una struttura a metà tra il primo e il secondo capitolo. La modalità cooperativa è presente, ma il secondo personaggio - a differenza del precedente gioco - non è fisso in campo, ma si unisce unicamente se qualcuno si aggiunge in locale alla nostra partita. Il nostro felino è un Cercatore, un discendente di una antica stirpe che può trovare un manufatto che si dice possa esaudire ogni desiderio. Insieme al classico spiritello, raggiungiamo un arcipelago in cerca di tale tesoro, mettendo così i bastoni tra le ruote al cattivo di turno, il capo dei Pi-ratti. La trama è come tipico molto leggera, allegra e semplice, colma di comparse e personaggi simpatici che vi strapperanno un sorriso. Nessuno è veramente cattivo fino in fondo e i nostri pirati passeranno più tempo ad aiutare la brava gente piuttosto che a saccheggiare senza ritegno. Cat Quest 3 è molto semplicemente un gioco in grado di far sorridere tutto il tempo, con i suoi giochi di parole e la bellezza della sua grafica, che ha fatto un ulteriore salto in avanti. I precedenti capitoli erano piacevoli, ma più per il loro essere colorati. Questa avventura è magnifica con la qualità dei dettagli, degli effetti e la densità di elementi grafici a schermo anche nei dungeon, che in passato lasciavano un po' a desiderare. La taverna di Cat Quest 3 è densissima di dettaglio visivi Certo, potrebbe aver aiutato il fatto che questo capitolo ha un po' meno contenuti rispetto al secondo Cat Quest, soprattutto in termini di dungeon secondari, ma quel che c'è è ottimo per qualità e varietà: l'avventura dura il giusto e non arriva ad annoiare. Oltre alle aree classiche in due dimensioni e mezzo, i The Gentlebros hanno aggiungo sezioni a scorrimento laterale. Nulla di rivoluzionario, ma è una piacevole novità in un gioco che rischiava di sedersi sugli allori. Il team ha lavorato per bene anche sui menù e sull'interfaccia grafica, ancora più pulita e piacevole rispetto ai precedenti capitoli. In breve, è un'ottima evoluzione di quanto già visto e piacerà sicuramente ai fan così come ai nuovi giocatori (che potrebbero perdersi alcuni riferimenti ai precedenti giochi, ma non è nulla di grave).

Battaglie, magie e navigazione Siamo ai Gattaraibi, però, e questo significa che l'acqua è l'elemento principale. Il nostro personaggio può nuotare grazie a un salvagente, ma per spostarsi e combattere in acqua è necessario usare la nave, che sale di livello insieme a noi e può essere personalizzata con varie palle di cannone speciali e alcuni bonus. La nave di Cat Quest 3 permette di muoversi tra le isole per poi scendere a piedi Si tratta in realtà della parte che abbiamo trovato meno interessante di Cat Quest 3 ed è un peccato visto che è la novità principale. I vari potenziamenti per il vascello non permettono di cambiare in modo significativo l'approccio alle battaglie. La nave inoltre spara quasi solo nella direzione in cui si sta puntando, limitando così le possibilità d'azione e rendendo un po' scomodo battagliare negli scontri più complessi. Questo, sommato a un problema di bilanciamento che approfondiremo a breve, ci ha spinto quando possibile ad abbandonare le vele e combattere dalla spiaggia le fregate nemiche. Nel complesso, crediamo il team avrebbe dovuto far di più, anche solo a livello estetico visto che non c'è modo di personalizzare il mezzo. Il discorso è invece opposto per il nostro felino. Il Cercatore può equipaggiare un'arma corpo a corpo e una dalla distanza, più quattro magie, due pezzi di armatura e quattro accessori con effetti unici per personalizzare il nostro stile di combattimento, dando priorità alla velocità, alla magia, ad effetti legati alla cura e non solo. Considerando il tipo di opera e le dimensioni contenute del pacchetto, le possibilità sono veramente tante ed è divertente mettere alla prova quando Cat Quest 3 ha da offrire. I dungeon di Cat Quest 3 sono sia in isometrica che a scorrimento laterale Se non fosse che non vi sia alcuna cura nel bilanciamento. Capiamo che parlare di bilanciamento in Cat Quest 3 possa far sorridere, ma dopo un paio di ore (su sette necessarie per fare quasi tutto quello che il gioco ha da offrire) abbiamo trovato una combinazione di mosse che permette praticamente di bloccare i nemici sul posto e distruggerli senza che possano fare granché, soprattutto se parliamo di boss singoli. È divertente essere potenti, non fraintendeteci, e ci ha aiutato a eliminare i boss-imbarcazioni in modo alternativo quando la nostra nave ci ha deluso, ma considerando che questi nemici hanno interessanti set di mosse, è un peccato eliminarli rapidamente e senza che possano mettere in mostra le proprie capacità. Si poteva fare di più, quindi, ma Cat Quest 3 non è un gioco che si fonda sulla difficoltà delle sue battaglie, ma sulla bellezza dell'andare all'avventura e quella è assolutamente promossa.

Conclusioni Versione testata Xbox Series X Digital Delivery Steam Prezzo 19,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Cat Quest 3 è un gioco prima di tutto divertente, colorato, piacevole e con tante piccole cose da fare. È breve, ma nel senso migliore del termine, visto che dura esattamente il tempo necessario per non annoiarsi. Se avete apprezzato i precedenti capitoli ritroverete quel che avete amato in una nuova ambientazione. Se invece li odiate (per un motivo che non siamo in grado di immaginare) questo nuovo gioco non farà nulla per farvi cambiare idea. Non è perfetto perché la nave - la novità principale - non è di grande impatto e perché il bilanciamento è completamente sbagliato, ma alla fine poco conta: raggiungete i Caraibi, saccheggiate e divertitevi con la semplicità e la spensieratezza di Cat Quest 3.