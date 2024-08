Raven con il costume bianco nel cosplay di melondoki ci mostra un'altra versione dell'eroina dei Teen Titans

I Teen Titans, come tutti i supereroi, sono stati ricreati in tanti formati e in tante diverse versioni. I personaggio non hanno uno stile fisso, anche se alcuni sono più comuni di altri. Ad esempio, meno spesso vi è spazio per vedere Raven con il costume bianco. Ora, avete modo di ammirarla nel cosplay realizzato da melondoki.

Raven è tipicamente ritratta con un costume nero e viola. La ragazza utilizza poteri oscuri, quindi il suo design si adatta facilmente ai colori scuri. Il bianco crea invece un contrasto con la sua personalità, ma in alcune versioni indossa questo tipo di costume.