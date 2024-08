Ubisoft sarebbe al lavoro su un gioco noto come "Iridium", una nuova IP fantascientifica

Ubisoft è una compagnia sempre pronta a proporre nuove IP e, sebbene sembri profondamente focalizzata su Assassin's Creed, ha sempre qualcosa di nuovo nel cassetto. Uno dei progetti che potrebbero essere in arrivo pare chiamarsi " Iridium " (nome in codice, probabilmente non definitivo) e abbiamo ora modo di scoprire qualcosa di più.

Cosa sappiamo di Iridium

La sinossi emersa online recita, in traduzione: "All'indomani di una terribile guerra, i razziatori frugano tra le rovine di Highpoint City alla ricerca di risorse inestimabili. Un tempo considerata l'apice della civiltà umana, Highpoint è ora controllata dalle forze che l'hanno sconfitta, una via di mezzo tra una prigione e un esperimento scientifico andato male. Le intense radiazioni impediscono agli esseri umani organici di operare all'interno della zona di guerra, quindi le menti umane vengono copiate in gusci meccanici, permettendo loro di esplorare questo paesaggio ostile."

I tanti giochi di Ubisoft sviluppati negli anni

"Le fazioni illegali lottano tra loro per la sopravvivenza nelle terre desolate, mentre l'Autorità locale mantiene l'ordine come meglio può. Ora, decenni dopo la caduta di Highpoint, qualcosa sta cominciando ad agitarsi tra le ceneri... qualcosa di alieno. Nei panni di Whittaker, un uomo dal passato losco e con la reputazione di accettare lavori che nessun altro farebbe, sperimentate cosa significa scambiare la vostra umanità per un guscio meccanico mentre intraprendete il viaggio della vostra vita. Per raggiungere l'epicentro di questo luogo misterioso, Whittaker avrà bisogno di furtività, astuzia e di una serie di veicoli e armi. Solo allora Highpoint rivelerà i suoi segreti più profondi."

Il casting da cui provengono le informazioni era legato a un personaggio chiamato "Octavia", una donna di circa 25 anni. Viene spiegato che "Octavia è un'impiegata di basso livello della Divisione Infrastrutture dell'Autorità dell'Area di Contenimento degli Eventi, responsabile della costruzione e della manutenzione della vasta rete di edifici e dispositivi all'interno dell'ECA. Entrambi i genitori erano scienziati rispettati ad Highpoint prima della guerra. Quando l'Evento ebbe luogo, Octavia e suo padre riuscirono a fuggire, ma sua madre era una devota del leader autoproclamato di Highpoint, Isaac Armitage, e perse la vita nell'esplosione. Octavia è una ribelle; è cresciuta nell'ECA e non le piace che le venga detto cosa le è permesso fare e vedere."

"Cresciuta da un padre costretto ad assistere il nemico della sua stessa nazione, Octavia non ha ricordi o legami con il vecchio Highpoint: l'Area di Contenimento degli Eventi è l'unico mondo che abbia mai conosciuto. Quando è diventata una giovane adulta, Octavia è stata costretta ad assumersi presto la responsabilità della sua famiglia, poiché il padre ha lottato contro la depressione ed è diventato ossessionato dalle ricerche personali condotte al di fuori del lavoro, finendo per essere disoccupato e per cadere nella follia. Grazie alla sua conoscenza approfondita degli edifici e dei protocolli dell'ECAA, Octavia guadagna denaro di nascosto aiutando i Sonnambuli a entrare illegalmente nella Griglia."

"Mentre suo padre aiutava l'ECAA a comprendere l'Evento che aveva distrutto il suo mondo, divenne ossessionato dalla convinzione che sua moglie fosse in qualche modo ancora viva, scomparendo infine nella Griglia - una condanna a morte per gli organici."

Ovviamente non è detto che le informazioni riportate siano corrette o che non siano cambiate nel frattempo, visto che il casting si è tenuto lo scorso anno. È anche possibile che nel frattempo il progetto sia stato cancellato.

Per il momento la certezza è che Ubisoft pubblicherà Assassin's Creed Shadows tra non troppo.