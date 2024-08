La lista degli Amiibo compatibili con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e cosa sbloccano

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom arriverà a settembre su Nintendo Switch e molti appassionati non vedono l'ora di scoprire questa nuova avventura che per la prima volta ci darà controllo diretto ed esclusivo sulla principessa che dà il titolo alla saga. Il gioco includerà varie funzioni, come il supporto agli Amiibo, le statuine da collezione di Nintendo.

Ora, abbiamo la possibilità di scoprire tramite il sito ufficiale giapponese e una traduzione dal giapponese all'inglese quali sono gli Amiibo compatibili con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Viene inoltre spiegato che questi permetteranno di sbloccare una serie di oggetti utili per l'avventura così come varianti cromatiche dei capi di abbigliamento disponibili nel videogioco.