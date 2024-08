L'attacco dei giganti: L'ultimo attacco è stato annunciato: il trailer e i dettagli sul nuovo film

La saga de L'attacco dei giganti è conclusa da tempo in formato manga e anime (televisivo) ma non è ancora conclusa a livello cinematografico. Gli autori hanno infatti annunciato un nuovo film per il grande schermo: Attack on Titan: The Last Attack, ovvero letteralmente L'attacco dei giganti: L'ultimo attacco.

Vediamo quanto sappiamo riguardo questa nuova pellicola che concluderà le vicende cinematografiche di Eren Jaeger, Mikasa, Armin e non solo.