Un nuovo Spider-Man è in arrivo all'interno di Fortnite molto presto, per i leak

Non è però tutto. Secondo il noto e storicamente affidabile leaker di Fortnite ShiinaBR, venerdì 23 agosto arriverà nel Negozio di Fortnite una nuova skin per Spider-Man con una tuta high-tech ispirata alla versione originale della tuta dell' Iron Spider . Oltre alla skin Iron Spider, la collaborazione includerà anche un'emote, un piccone, una chitarra e un skin per armi.

Una nuova stagione a tema Marvel è in corso in Fortnite , e il Capitolo 5 Stagione 4 - Destino Finale ha molte cose interessanti da offrire ai giocatore del battle royale che sono anche fan di Marvel . Questa stagione offre un nuovo pass battaglia che include le skin di Gwenpool, War Machine, Shuri, Capitan Jonesy, Mysterio, Emma Frost e Peelverine (Wolverine versione banana, per i non addetti).

Il costume di Spider-Man per Fortnite

L'armatura di Iron Spider in arrivo su Fortnite non è basata sull'Universo Cinematografico Marvel ma si ispira alla tuta che è apparsa per la prima volta in Amazing Spider-Man #529 (1999), dove Tony Stark fu mostrato per la prima volta mentre realizzava l'armatura e la regalava a Peter Parker.

Nel tempo trascorso dal suo debutto, la tuta e il nome Iron Spider sono stati visti in molte forme e indossati da diversi personaggi, dal Peter Parker del MCU interpretato da Tom Holland, a Mary Jane Watson che indossa l'armatura in The Amazing Spider-Man #15 (2017), una tuta Iron Spider nei giochi Marvel's Spider-Man di Insomniac e altro ancora.