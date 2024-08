The Plucky Squire avrà una versione fisica, anche se c'è una brutta notizia

A inizio settimane abbiamo scoperto l'esatta data di uscita di The Plucky Squire , il nuovo gioco d'azione e avventura pubblicato da Devolver Digital che mescolerà mondo 2D e 3D con un'estetica veramente incredibile. I giocatori potranno mettere le mani sull'avventura a partire dal 17 settembre, in formato digitale .

I dettagli sull'edizione fisica di The Plucky Squire

Tramite il proprio profilo Twitter, il team di The Plucky Squire ha commentato la questione spiegando: "Come molti di voi, anche tutti i membri del nostro team vorrebbero avere un'edizione fisica di The Plucky Squire per i propri scaffali! Stiamo quindi lavorando per preparare le versioni fisiche il prima possibile, ma non saranno pronte per il lancio. Scriveremo qui quando avremo dettagli da condividere!"

Per ora quindi non abbiamo dettagli sulla data di uscita esatta per le versioni fisiche del videogioco indie. Difficile dire se dovremo attendere solo poche settimane oppure se invece serviranno mesi e mesi. Non è nemmeno chiaro se la versione fisica sarà una classica confezione col disco oppure se ci sarà qualcosa di più al suo interno, così da renderla veramente da collezione.

Crediamo anche che gli appassionati faranno fatica ad attendere e vorranno provarlo subito a settembre. Per fortuna gli abbonati di PS Plus Extra potranno giocare a The Plucky Squire sin dal lancio senza costi aggiuntivi.