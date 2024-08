The Plucky Squire ha una data di uscita e sarà incluso nel PlayStation Plus al lancio

In particolare i giocatori PS5 dovrebbero cerchiare questa data sul calendario, in quanto il gioco sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Develover Digital e gli sviluppatori di All Possibile Futures hanno svelato la data di uscita di The Plucky Squire . Questo promettente action adventure che alterna 2D e 3D sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam) a partire dal 17 settembre .

Che cos'è The Plucky Squire?

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che potrete visualizzare qui sotto. In The Plucky Squire vestiamo i panni di Jolt, un eroe che stato cacciato dal libro della fiaba che racconta le sue gesta dal malvagio Humgrump. Per tornare nel suo mondo Jolt dovrà affrontare varie sfide e salvare i suoi amici dalle forze oscure di questo antagonista.

Il gioco fin dall'annuncio ha attirato molte attenzioni per le sue originali dinamiche da action adventure che alternano senza soluzione di continuità sequenze di gioco in 2D all'interno di libri illustrati, tazze e altri oggetti e altre in 3D ambientate nella stanza di un bambino, con giocattoli di vario genere che formano i livelli. Una formula accattivante e con grande potenziale, come abbiamo avuto modo di spiegarvi anche nella nostra anteprima.

Che ne pensate, approfitterete di PlayStation Plus Extra per provare The Plucky Squire? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.