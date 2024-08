Capcom ha annunciato una stretta per i cheater di Street Fighter 6: gli toglierà le funzioni online

Capcom ha annunciato una stretta sui cheater di Street Fighter 6 e, più in generale, su quelli che tengono comportamenti molesti online, che si tradurrà, nei casi più gravi, nell' inibizione delle funzionalità multiplayer del gioco , come stabilito dall'eula, dove possiamo leggere:

Il messaggio di Capcom

Il messaggio di Capcom, pubblicato su X, è molto chiaro su ciò l'editore giapponese sta facendo e intende fare nell'immediato futuro:

"#StreetFighter6 sta indagando sui giocatori che hanno barato, hanno pubblicato commenti inappropriati in chat o hanno tenuto altri comportamenti deleteri.

Contro i giocatori che rientrano in queste categorie, stiamo attuando dei provvedimenti disciplinari quali l'applicazione di restrizioni permanenti alla funzioni online.

Per altre informazioni, fate riferimento all'accordo di licenza.

Grazie per il continuo supporto a Street Fighter 6."

La scelta di Capcom è stata ben accolta della comunità, visto che ormai anche Street Fighter 6 sembra essere stato invaso da cheater di ogni risma e che i comportamenti "anomali" vanno moltiplicandosi, rovinando molte partite online. Vedremo nei prossimi giorni in quanti saranno bannati.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PS5.