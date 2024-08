Annunciata la data d'uscita ufficiale di Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged

Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged ha una data d'uscita ufficiale: il 19 settembre 2024 . Quindi parliamo di un circa un mese dal momento di scrivere questa notizia. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è l'edizione rimasterizzata di una delle più celebri avventura punta e clicca della storia dei videogiochi, sviluppata da Revolution Software.

La rimasterizzazione

Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged, che uscirà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Xbox One, sistemi iOS e sistemi Android, vanta grafica 4K rimasterizzata "che darà vita a paesaggi suggestivi, ad animazioni dettagliate dei personaggi e a complesse ambientazioni", nonché audio migliorato che secondo gli sviluppatori offrirà "la versione migliore dell'avventura originale di George e Nico, compresa l'incredibile colonna sonora di Barrington Pheloung, compositore di fama mondiale."

I requsiti di sistema sono ovviamente abbordabilissimi, considerando il genere:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: 1.4 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: 1 GB

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

I consigliati che non aggiungono praticamente nulla. Del resto parliamo di un'avventura grafica classica, quindi niente che i moderni sistemi non possano gestire agilmente.

Per chi se lo stesse chiedendo, Broken Sword - Parzival's Stone, il nuovo capitolo della serie, non ha ancora una data d'uscita annunciata, ma è attivamente in sviluppo. Probabilmente ne sapremo qualcosa di più dopo il lancio di Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged.