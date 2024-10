Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged su Nintendo Switch ha una data di uscita

"Sono davvero entusiasta di poter portare Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged su Nintendo Switch", ha detto Charles Cecil, fondatore e CEO di Revolution Software, nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio. "Il gioco è bellissimo sullo schermo della console e può poi essere agganciato al dock per giocarlo in alta risoluzione sui televisori".

Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged è già disponibile su PC, PlayStation e Xbox

Come forse già saprete, Broken Sword: Il Segreto dei Templari: Reforged è già disponibile dallo scorso 17 settembre su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Questa edizione offre una grafica migliorata e mira a valorizzare tutti gli aspetti che i fan hanno amato per oltre 25 anni, senza mai perdere di vista il fascino originale che ha reso Shadow of the Templars un vero e proprio classico nel genere delle avventure grafiche. Tra l'altro, è stata mantenuta la traduzione in italiano, sia per i testi che per quanto riguarda il doppiaggio.

In sostanza, si tratta di una remaster imperdibile per tutti i fan di lungo corso della serie, ma anche un'ottima occasione per scoprire il franchise di Broken Sword. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged, dove vi parliamo di tutte le novità e le migliorie di questa riedizione.