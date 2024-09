I voti della stampa confermano che Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged è un'avventura eccezionale

Ottimi voti

Prima di procedere, diamo uno sguardo ai voti ricevuti da Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged, che attualmente ha una media voto di 89 su Opencritic, con i giudizi che non scendono sotto l'8.

Multiplayer.it: 8 / 10

WellPlayed: 10 / 10

TheGamer: 4.5 / 5

Push Square: 9 / 10

GameSpew: 9 / 10

SECTOR.sk: 9 / 10

Use a Potion: 9 / 10

God is a Geek: 8 / 10

Gameliner: 4 / 5

Per Zach Jackson di WellPlayed siamo di fronte a un capolavoro delle avventure punta e clicca, con la nuova versione che può soddisfare sia i nostalgici che i nuovi giocatori. Per Meg Pelliccio di TheGamer la versione Reforged ha soffiato nuova vita in Broken Sword, settando un nuovo standard su come rendere un'avventura punta e clicca più accessibile ai giocatori moderni. Per Richard Seagrave di GameSpew l'unico peccato del gioco è quello di non offrire qualche extra. In generale, quest'ultimo è il difetto più sottolineato, considerando che stiamo parlando di un gioco riproposto in più occasioni. Ciò non toglie, che ci troviamo di fronte a un ottimo lancio, che dovete sicuramente considerare, soprattutto se non ci avete ancora giocato.