Disponibile Just a To the Moon Series Beach Episode, che annuncia anche il prossimo capitolo

Freebird Games ha appena lanciato Just a To the Moon Series Beach Episode , il nuovo capitolo della celebre serie di emozionanti avventure narrative. Contestualmente ha annunciato anche il prossimo capitolo: The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG , in un'operazione eccentrica quanto il team di sviluppo stesso, considerando i contenuti della sua splendida serie.

Prezzi e dettagli

Potete quindi acquistare Just a To the Moon Series Beach Episode su Steam per 7,79 euro (6,62 euro in offerta lancio) e inserire The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG nella vostra lista dei desideri, sempre su Steam.

The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG sarà la vera fine della serie?

Freebird Games ha pubblicato alcuni dettagli su Just a To the Moon Series Beach Episode in occasione del lancio, facendo capire che in qualche modo è un episodio conclusivo, ma allo stesso tempo non lo è (visto che c'è un seguito). La durata dell'esperienza va dalle 2,5 alle 3 ore (con la richiesta di non uscire dal gioco durante i titoli di coda) e viene consigliato di giocare agli altri capitoli prima di questo, visto che rendono comprensibili alcuni dei fatti che accadono e permettono di conoscere meglio i personaggi coinvolti. Di nostro possiamo dirvi che ne vale decisamente la pena, anche perché attualmente l'intera serie è in forte sconto e può essere acquistata in un bundle convenientissimo, sempre su Steam.

Attualmente la serie To the Moon è composta da:

To the Moon

A Bird Story

Finding Paradise

Impostor Factory

Just a To the Moon Series Beach Episode

The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG, il prossimo capitolo, non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma pare essere una specie di JRPG vero e proprio, anche se ci aspettiamo sicuramente qualcosa di diverso, come ci ha abituati Freebird Games.