La versione PS5 di Palworld è sparita dall'elenco ufficiale dei giochi presenti al Tokyo Game Show 2024

In realtà non c'è alcuna certezza che i due fatti siano correlati, ma la coincidenza è troppo grossa per non associarli, dato che tutti davano per scontato di vedere la versione PlayStation in fiera . Del resto la rimozione del gioco è avvenuta il giorno stesso dell'annuncio della causa.

Una situazione controversa

L'ipotesi è che Pocketpair potrebbe addirittura dover bloccare l'eventuale lancio della versione PS5 fino al chiarimento della situazione con Nintendo, ma per ora non c'è niente di certo e la situazione è tutta in divenire, considerando anche che non era stato fatto alcun annuncio, a parte per qualche ammiccamento del team di sviluppo su chi gli chiedeva numi sulla presenza in fiera del gioco.

Pocketpair è uno studio di sviluppo indipendente con base a Tokyo. Palworld non è il suo primo gioco, ma è sicuramente quello di maggior successo, con milioni di copie di vendute su Steam e milioni di giocatori sul Game Pass. Conosciuto come il "Pokémon con le pistole", ha da subito attirato l'attenzione dei fan della serie di The Pokémon Company, che hanno sottolineato le molte somiglianze con la stessa, auspicando l'arrivo di una denuncia per plagio.

La denuncia di Nintendo riguarda comunque alcuni brevetti registrati, quindi non dovrebbe avere niente a che vedere con l'aspetto dei pal, i protagonisti di Palworld.