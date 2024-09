Frostpunk 2 è da poco disponibile e ha già quasi 30.000 giocatori contemporanei

Un titolo molto atteso

Insomma, il lancio pare stia andando meglio di quelli degli altrettanto recenti Final Fantasy XVI, il cui picco massimo è stato di 22.684 giocatori, e God of War Ragnarok, che per ora ha fatto registrare un picco massimo di 25.471 giocatori. Il weekend sarà determinante per tutti e tre i giochi.

I segnali del successo di Frostpunk 2 sono anche altri. Intanto è secondo nella top 10 globale di Steam, subito sotto a EA Sports FC 25, quest'ultimo ancora in prenotazione. Inoltre, per adesso il 93% di recensioni ricevute su Steam sono di segno positivo, per un giudizio complessivo "Molto positivo". Certo, parliamo di 174 recensioni al momento di scrivere questa notizia, ma è comunque un trend che è giusto sottolineare, viste anche le critiche ricevute dalla versione beta. Le poche recensioni negative stanno arrivando da giocatori che non hanno accettato la nuova struttura di gioco e che si aspettavano un titolo più in linea con il precedente.

Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione per ulteriori dettagli. Anche a noi è piaciuto molto, soprattutto per il suo profondo sistema politico e per come riesce a proseguire con successo il discorso iniziato nel primo.