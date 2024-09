Dragon Ball: Sparking! Zero non avrà il cross-play, ma potrebbe arrivare dopo il lancio

Dragon Ball: Sparking! Zero non supporterà il cross-play tra piattaforme differenti, una mancanza non da poco in un picchiaduro con una forte componente multiplayer. Guardando il bicchiere mezzo pieno, non è escluso che questa funzione potrebbe arrivare dopo il lancio.

Almeno questo è quanto apprendiamo dalle parole del producer Jun Furutani di Bandai Namco in un'intervista con IGN, dove ha lasciato intendere che si tratta di una componente di difficile implementazione, ma che rientra tra l'elenco delle cose che gli sviluppatori vorrebbero implementare dopo il lancio, pur non potendo fare promesse in questo momento.